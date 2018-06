Vacanze in Spa di lusso, la nuova Family Spa Blue Planet nel ‘A&L Wellnessresort AMONTI & LUNARIS’

Vacanze in Spa di lusso, manca poco alla inaugurazione del nuovo A&L Wellnessresort****S di Cadipietra, in valle Aurina, che il prossimo 28 luglio 2018 riapre al pubblico in una nuova veste e con un nuovo nome, A&L Wellnessresort AMONTI & LUNARIS. All’interno della struttura extra lusso la nuova Family Spa Blue Planet, un ambiente tutto dedicato alle famiglie con bambini in vacanza. Gli ospiti potranno godere di tanto divertimento – oltre che degli innumerevoli comfort che il Resort offre – ed ore spensierate insieme ai loro piccoli. A tal fine è stato realizzato uno scivolo lungo oltre 40 metri con tunnel e cronometro e uno per la discesa in coppia. Ancora, giochi d’acqua e di luce che rendono l’atmosfera magica e incantata, dove il tempo si ferma.

Questa una delle novità dell’A&L Wellnessresort frutto dell’innovativo restyling della struttura, pensato per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare, i primis dei bambini. I piccoli ospiti sono importanti, per questo il Wellnessresort ha dedicato un nuovo ambiente tutto per loro: la Family Spa Blue Planet. Gli scivoli grandi protagonisti della nuova area-giochi: ce n’è uno largo 2,5 metri, ideale per scendere in coppia e gareggiare con gli amici. Non manca lo scivolo baby separato, per il divertimento in tutta sicurezza dei più piccoli. Poi, ancora, la vasca per bambini di 33°C dove sguazzare in acqua sarà un vero e proprio piacere, rallegrato dai numerosi giochi divertenti e simpatici, tra cui Froggy la rana-spruzzo.

Relax assicurato nella sauna dress-on ideale per tutta la famiglia e poi negli accoglienti lettini e angoli delle coccole creati ad hoc per genitori e figli. A rendere i momenti oltremodo magici gli effetti day light con le trasparenze, i colori e la luce del giorno, poi effetti di luce LED, come i running lights e la ragnatela. I nuovi ambienti della Spa si aggiungono a quelli preesistenti, ad esempio la confortevole Family Pool, pensata proprio per i più piccoli che possono divertirsi in sicurezza. Tante le attività pensate per i bambini negli ambienti accoglienti del Mini & Junior Club: bricolage, pittura, lavoretti con pasta di sale, con perle e playmais, olimpiadi di giochi e caccia al tesoro, giochi da tavolo, beautyfarm con tattoos di glitter, manicure e acconciature. Possono partecipare i bambini dai 2 anni in su, dalla domenica al venerdì dalle 10 alle 21, con la possibilità di includere pranzo e cena. Il divertimento è anche all’aperto, fuori dal resort, grazie al Kids Fun Park, recentemente tutto rinnovato. Uno spazio di 1.500 mq dedicato ai bimbi con area avventura, palestra di roccia, percorso di abilità, scivolo a tubo con torre, trampolino gigante, tiro con l’arco, sabbiera e molte altre attrazioni che faranno scatenare i bambini di ogni età.