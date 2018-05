Vacanze in Spa di lusso: A&L Wellnessresort diventa AMONTI & LUNARIS , un paradiso in valle Aurina

Vacanze in Spa di lusso, è tutto pronto per la inaugurazione del nuovo A&L Wellnessresort****S di Cadipietra, in valle Aurina, che il prossimo 28 luglio 2018 riapre al pubblico in una nuova veste e con un nuovo nome, A&L Wellnessresort AMONTI & LUNARIS. Perfettamente contestualizzato e in armonia con l’ambiente naturale esterno in virtù di un’architettura avveniristica e un design innovativo, che ha utilizzato i materiali naturali locali, tra cui pietra, vetro e legno, il nuovo resort è la meta ideale per chi vuole concedersi dei giorni di relax e nel lusso. Massimo comfort, che tiene conto delle diverse esigenze degli ospiti, il luogo perfetto per le coppie in cerca di momenti unici e indimenticabili, ma anche per le famiglie.

Un nuovo nome – A&L Wellnessresort AMONTI & LUNARIS – che però conserva le iniziali storiche e mantiene il legame con il passato (la “A” di Alpenschlössl, indica l’hotel sorto nel 1998 e la “L” di Linderhof, in origine un piccolo maso di Cadipietra, divenuto negli anni ’60 una pensione e poi nel 1977 il primo hotel tre stelle della Valle Aurina). Storia e innovazione, passato e futuro si mescolano: “Una vera e propria filosofia di vita che accompagna la nostra famiglia impegnata nel settore alberghiero da oltre 50 anni. Con tanto amore per i dettagli e tanta lungimiranza siamo riusciti a realizzare un resort dove tradizione e modernità si fondono in completa armonia”, queste le parole di Herbert Steger, uno dei tre fratelli proprietari dell’A&L Wellnessresort.

Un’estasi per gli occhi, già appena si accede alla hall: le reception dei due alberghi incantano con ambienti ampi e di lusso, arredi eleganti e particolari di pregio, imponenti lampadari e una grande scalinata che porta al piano superiore. Tutto mirato a far sentire gli ospiti in Paradiso! Unico grande complesso, elegante e moderno, A&L Wellnessresort AMONTI & LUNARIS sorge nel cuore della Valle Aurina, accanto alla cabinovia Klausberg e comprende le due strutture alberghiere, l’Amonti e il Lunaris, e ingloba anche l’innovativa Spa Lodge realizzata nel 2014. Tutte le aree benessere sono raggiungibili indoor, per garantire massima comodità agli ospiti. Ovunque materiali naturali, calda eleganza, standard di alta qualità; dettagli, questi, che fanno la differenza. Un ambiente di benessere, radicato nella tradizione e dal design moderno.