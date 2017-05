Vacanze estive a Jesolo: tra natura e accoglienza

Per chi vuol godersi una vacanza al mare con una scelta completa di opportunità di relax e divertimento, Jesolo e i suoi dintorni si confermano la soluzione più adatta. Sia che siamo una coppia giovane, o un gruppo di amici, o una famiglia, o una coppia “più su di età”, le opportunità di svago e riposo sono innumerevoli. Le vastissime spiagge di sabbia sono il centro dell’offerta turistica estiva, completata dai tanti parchi a tema, parchi acquatici, impianti sportivi di tutti i tipi, parchi divertimento, attrazioni sempre nuove. La vita notturna è adatta a tutte le fasce d’età, con concerti e feste di piazza per tutti i gusti.

Per chi vuole poi esplorare i dintorni, la natura e le ricchezze artistiche della zona, c’è davvero tutto un mondo da scoprire. Le isole della laguna, ad esempio, Murano, Burano e Torcello, sono ciascuna a suo modo tre gioielli di bellezza architettonica, storia, e tradizioni culturali. Murano è famosa in tutto il mondo per l’ineguagliata arte del vetro lavorato, Burano è a sua volta famosa per i merletti, oltre che per le sue pittoresche case, e Torcello è un tesoro di storia, essendo stata addirittura il primo insediamento della città di Venezia.

Per chi ama il cicloturismo, Jesolo presenta una rete di ben 150 kilometri di percorsi ciclabili, per scoprire le bellezze naturali dell’entroterra, visitare aziende agricole, il tutto con mappe dettagliate, punti di assistenza, e itinerari studiati per godersi al massimo questa forma di turismo che ci tiene in forma e rispetta l’ambiente. Il servizio di bike sharing oltretutto ci permette di utilizzare la bicicletta senza bisogno di portarcela da casa. E’ possibile sfruttare itinerari misti in bicicletta ed in traghetto, un modo ancora più piacevole e stimolante di “girare” in bicicletta. L’entroterra di Jesolo, i suoi litorali, i suoi canali, sono un paradiso di natura ben tutelata e conservata, inframezzata a testimonianze storiche di grandissimo interesse.

Se si vuole godere al massimo del contatto con la natura, si può sfruttare la formula del camping: con la nostra tenda, la nostra autocaravan, o se siamo più “comodosi”, scegliere tra le tante sistemazioni, dal bungalow, al maxi caravan, agli appartamenti veri e propri, a seconda del nostro personale mix di comodità e vita all’aria aperta. Se cerchiamo “Camping Jesolo” sui motori di ricerca, possiamo “imbatterci” facilmente nel Residence Village, un Camping a Cavallino Treporti, 4 stelle, che a tutta questa vasta scelta di combinazioni di ospitalità unisce animazione per tutte le età, una sua spiaggia attrezzata, piscine, giochi d’acqua, beach bar e qualunque cosa si possa desiderare da una vacanza al mare. E che può essere la base più comoda per partire alla scoperta della natura di Jesolo e dei suoi dintorni.