Vacanze di Natale dei vip: dalle Maldive a Cortina, ecco i luoghi della fuga

Quali sono i luoghi da sogno dove i vip hanno deciso di passare queste vacanze di Natale 2017? Iniziamo dalla famiglia Totti, che posa in fila di schiena, nello splendido paesaggio delle Maldive. Il calciatore simbolo della Roma ha ringraziato i suoi tantissimi fan attraverso questo scatto familiare dal paradiso terrestre. Sta riempiendo i suoi social con scatti da sirenetta anche Alessia Marcuzzi che ha optato per la medesima meta della famiglia Totti, insieme ai suoi bimbi e al compagno. Ha scelto Rio il presentatore Alessandro Cattelan che è volato in Brasile lasciandosi alle spalle le fatiche di quest’ultima edizione di X Factor.

Anche Mara Venier ha salutato il freddo, raggiungendo il suo Nicola Carraro sull’isola di Santa Catilina. Fedez e Ferragni sono volati a Los Angeles, per un Natale in riva all’oceano. La famiglia Briatore – Gregoraci come ogni anno torna in Kenya, a Malindi, meta amatissima dall’imprenditore piemontese. Ma qualcuno, in questo fiorire di spiagge e cocktail, scegli ancora le mete esclusive di montagna? Assolutamente sì.

A St. Moritz arriva la coppia Satta – Boateng con il loro cucciolo, Alvaro Morata – invece – è a Cortina d’Ampezzo, meta scelta anche da Fiorello, Vittorio Feltri e tantissimi altri vip e imprenditori.