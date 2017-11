Vacanze di Natale 2017, dove andare? Ecco le destinazioni preferite dagli italiani

Quali sono le mete più ambite dagli italiani per le vacanze di Natale 2017? A stilare la top ten è Kayak.it, noto motore di ricerca tra i viaggi. In particolare, l’azienda ha redatto la classifica analizzando i propri dati basati sulle ricerche di voli e hotel per scoprire cosa sognano i turisti italiani ed europei e come cambiano i trend di viaggio per questo speciale periodo dell’anno rispetto al 2016.

In base alla ricerca voli, il podio delle destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze di Natale rimane completamente invariato rispetto allo scorso anno, con New York a dominare il ranking, seguita da Bangkok e Londra, il cui costo medio dei voli è aumentato, rispettivamente del 19% e del 40%. Inoltre, i viaggiatori italiani faranno in media vacanze più lunghe approfittando della disponibilità di qualche giorno di ferie per questo periodo dell’anno; anche nel 2017, infatti, oltre la metà delle destinazioni nel ranking è a lungo raggio. Tra le mete oltreoceano, in settima posizione c’è Miami che perde una posizione rispetto allo scorso anno; le due new entry esotiche per le prossime vacanze natalizie sono Tokyo e la magica Dubai, che chiudono la top 10. La romantica Parigi registra invece un balzo in termini di popolarità, scalando la classifica di quest’anno di ben quattro posizioni e assestandosi ai piedi del podio.

Ecco allora la top ten delle destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2017: