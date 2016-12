Vacanze di Natale 2016 last minute: dove andare

Vorreste sfruttare le vacanze di Natale 2016 per staccare la spina, visitare una città o un luogo che non avete ancora visto respirando l’atmosfera natalizia e aspettando il Capodanno 2017 ma come al solito non vi siete ancora organizzati? Nessun problema, noi di Luxgallery abbiamo selezionato qualche proposta, per tutti i gusti, per partire last minute o per un’idea regalo originale e sempre apprezzatissima.

Siete tra quelli che le vacanze di Natale non si possono non passare in montagna ma non tutti in famiglia amano sciare? Ecco che un soggiorno al NaturHotel Lüsnerhof di Luson (BZ) vi metterà tutti d’accordo. Montagne a portata di schioppo, paesini magici dall’atmosfera natalizia dove fare passeggiate e concedersi qualche vizio, e soprattutto ben 7 saune in legno e pietra che vi regaleranno momenti di relax all’insegna della bellezza e della salute, il miglio modo insomma di salutare l’anno appena trascorso e iniziare con il piede giusto il 2017.

Per vivere la magia delle Feste di fine anno in maniera alternativa e nella culla della cultura italiana, la Toscana, ecco che per la prima volta il resort Rosewood Castiglion del Bosco metterà a disposizione dei suoi clienti le 10 meravigliose Ville anche durante il periodo natalizio. L’esclusivo pacchetto di Natale 2016 e Capodanno 2017 comprende una fuga di 5 giorni alla scoperta della Toscana più autentica, concedendovi anche una visita guidata della città Siena, gioiello medievale, un’avventurosa caccia al tartufo con un tartufaio locale e l’accesso al Castiglion del Bosco Golf Club il tutto ovviamente soggiornando in una delle 10 ville di lusso, ricavate dai casali della tenuta di Rosewood Castiglion del Bosco.

L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) propone un Natale 2016 da principi e un Capodanno 2017 a lume di candela con prodotti gastronomici tradizionali del territorio, a Perugia invece nell’autentico Castello di Petroia, il Capodanno è un evento unico che si ripete da oltre un millennio e che permette ora di vivere un viaggio speciale nel mondo del Medioevo con una cena Gourmet preparata dallo Chef stellato Walter Passeri.

Spostandosi ancora un po’ più in giù ecco che a Sorrento, il Grand Hotel Excelsior Vittoria, ha in serbo per i suoi ospiti tantissime sorprese: speciali pacchetti di soggiorno o la possibilità di prenotare solo la cena della Vigilia del 24 e il Cenone del 31 dicembre e perchè no, per chi desidera concedersi un po’ di relax è a disposizione la Boutique Spa La Serra, con i suoi esclusivi rituali di benessere e bellezza per viso e corpo.

Inaugurato da pochissime settimane il Four Seasons Private Island Maldives at Voavah, nell’atollo di Baa, vi permetterà di trascorrere le vacanze su un’isola privata di lusso vivendo momenti indimenticabili nella privacy più assoluta. A disposizione degli ospiti, massimo 22, in esclusiva 7 suite, centro immersioni, l’Oceans of Consciousness Spa e uno Yacht di 19 metri oltre naturalmente all’eccellenza del servizio Four Seasons.

Stando a una ricerca condotta da TripAdvisor®, le capitali europee dominano la Top 10 delle destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2016, fatta eccezione di New York, troviamo Londra al primo posto seguita da Roma e Amsterdam. Completano la classifica Parigi, Barcellona, Praga, Firenze e Vienna, anticipata, dalla più lontana ma certamente favorita dal clima Dubai.

Se l’idea quindi è quella di muovervi in aereo sappiate che, per tutto il periodo natalizio, da oggi 22 dicembre al 6 gennaio, Air Dolomiti mette a disposizione di tutti i viaggiatori di Business Class un menu a tema firmato niente meno che dallo Chef pluristellato Giancarlo Perbellini. L’idea della compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa è quella di ricreare una raffinata atmosfera casalinga anche in volo, coccolando chi sceglierà di volare durante le Feste con piatti stellati accompagnati da uno squisito abbinamento vini firmato dalla cantina Aneri. Volare a ridosso di Natale 2016 e Capodanno 2017, per tornare a casa o per raggiungere la meta desiderata, non sarà mai stato così piacevole.