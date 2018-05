Vacanze di lusso, resort alle Maldive: tre location da sogno

Vacanze di lusso, resort a 5 stelle alle Maldive: strutture immerse nelle bellezze naturalistiche degli atolli, tra acque cristalline e servizi esclusivi, per vacanze indimenticabili. Scopriamo tre meravigliose oasi dove trascorrere momenti di relax da sogno. Alle Maldive si trovano alcune tra le strutture turistiche migliori al mondo, tra palme, acque incontaminate, spiagge di sabbia bianca, ville sul mare, Spa ed ogni altro comfort.

Uno dei resort a 5 stelle più belli delle Maldive è il Six Senses Latitude Laamu Resort. Siamo qui ad altissimi livelli: dal maggiordomo personale alle unità abitative confortevoli e ben distanziate fra di loro, garanzia di privacy. Ci sono 10 proposte di ristoro, dal cinema all’aperto alla Spa. Si tratta di una delle strutture più apprezzate delle Maldive. Il resort Six Senses Latitude Laamu Resort è l’unico presente nel remoto atollo di Laamu sull’isola di Olhuveli, la sensazione di chi vi soggiorna è come di approdare in un’isola deserta.

C’è poi One & Only Reethi Rah, resort esclusivo ubicato nell’atollo di Male Nord, che consta di ville confortevoli e servizi di extra lusso come un centro nautico, campi da tennis, sala fitness, Spa, 3 ristoranti e 3 bar. Questa lussuosa struttura rende reale ciò che nei sogni sembra irrealizzabile: le Maldive diventano una località ancora più idilliaca, dove in alcuni punti è difficile distinguere dove finisce l’acqua trasparente della piscina e dove inizia il mare cristallino.

La terza meta consigliata si trova nell’atollo di Baa: il Four Seasons Resort Maldives di Landaa Giraavaru. Consta di 6 le soluzioni abitative dove soggiornare e vanno dalle Sunset Water Villa con piscina privata alle Family Beach Bungalow composti da 2 bungalow incorporati più adatti alle famiglie numerose. I servizi includono 4 ristoranti, una SPA, 4 piscine, miniclub e un centro fitness. Qui si arriva in mezz’ora di motoscafo da Malé, dove si concentrano 150.000 abitanti. Il resort offre alloggi di extra lusso, nell’atollo di Malè Nord. E’ il paradiso terrestre: palme, il mare di un blu unico e una temperatura media tra i 26 e i 30 gradi.