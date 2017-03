Vacanze di lusso: le 8 ville turistiche più belle d’Europa [FOTO]

Negli ultimi anni tra le vacanze di lusso più apprezzate non ci sono più solamente soggiorni in resort di ultima generazione, yacht o grandi alberghi. Una nuova frontiera delle vacanze per pochi eletti è quella nelle ville turistiche: storici castelli o ville aristocratiche aprono le loro porte ai turisti del lusso raffinato. Quali quindi le mete più ambite in Europa? A selezionarle è stato Hundredrooms, meta-motore di ricerca di appartamenti e case vacanza, il quale ha trovato le otto ville turistiche più belle e lussuose d’Europa. Un vanto è certamente il fatto che una di queste dimore per vacanze di lusso si trova in Italia; si tratta infatti di Villa Marchese, sita a Ponsacco, in provincia di Pisa. Ambientata in un contesto rurale, è risalente al XVI secolo ed è appartenuta al Duca Alessandro de Medici.

Altri Paesi d’Europa però hanno nel loro cuore residenze di lusso per le vacanze; una è certamente Villa “Las Brisas”, sita ad Andratx, sull’isola di Maiorca, in Spagna. Incastrata tra le rocce e la vegetazione di Cala Llamp, risponde alle esigenze di chi ama il mare ma non il caos.

A seguire c’è Villa Stella, sita in uno dei quartieri più “in” di Lisbona in Portogallo; malgrado si trovi in una zona di palazzi storici e antichi, la villa è modernissima e esclusiva.

Per gli amanti della Francia c’è invece Villa Noailles che si trova a Cannes; la dimora altro non è che un vero proprio castello che unisce il sapore antico che le comodità dell’oggi.

Per gli amanti dei paesi nordici la dimora perfetta per vacanze di lusso è Villa Eriklinna, a Äkäslompolo in Finlandia; la casa infatti si trova nello specifico a Ylläs, montagna nel cuore della Lapponia, ed è completamente in legno ma non fa mancare nessun comfort.

Per chi invece non sa rinunciare alla movida, Villa Nea 3, a Mykonos in Grecia è il posto perfetto; in stile del posto, è infatti situata vicino alla spiaggia di Kalafatis per un panorama mozzafiato.

C’è chi invece proprio non resiste allo stile aristocratico e il posto migliore per vacanze di lusso di questo tipo è il Loft georgiano a Edimburgo, nel Regno Unito; la dimora, risalente al XVIII secolo, ha come panorama la vista dell’antico castello di Edimburgo.

Infine per chi durante le proprio vacanze ama farsi coccolare c’è la Diamond Deluxe Suite Relax di Francoforte, in Germania. La dimora infatti, isolata e in una zona tranquilla, regala tutti i comfort per benessere e relax.

In copertina: Villa Marchese, Ponsacco (PI) / TripAdvisor