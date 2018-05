Vacanze di lusso in Grecia, Australia e Nuova Zelanda: le novità da sogno di Onefinestay

Vacanze di lusso: Onefinestay, il portale che propone pacchetti per viaggi con affitti brevi nelle case di lusso, ha annunciato novità nelle sue proposte ai clienti, proponendo ulteriori dimore di lusso in destinazioni di tutto il mondo. Le novità riguardano mete quali Grecia, Australia e Nuova Zelanda. Offerte nei paesi del Nord Europa, che ora raggiungono anche pacchetti che propongono una serie di resort di 10 ville affacciate su una baia isolata della costa sud-occidentale dell’isola di Mikonos. Location molto suggestiva, è l’unica tipologia di rifugio privato presente a Mykonos, dove le tipiche case bianche tratto distintivo dell’isola, sono impreziosite da elementi di lusso come piscine a sfioro, moli privati ed eliporti, cui va ad aggiungersi personale di servizio e reception disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Onefinestay arriva anche in Australia, nelle principali destinazioni come Sydney, Melbourne e il Queensland; e nella Nuova Zelanda, in particolare ad Auckland, a Queenstown e a Wanaka. “Queste località” – spiega il ceo di onefinestay, Javier Cedillo-Espin – “espandono di gran lunga la nostra presenza a livello globale, e ci permettono di offrire nuove e incredibili esperienze ai nostri ospiti, oltre a creare un nuovo modello nel mondo degli affitti privati di lusso, con il nostro primo resort”. Grazie al servizio offerto dal portale, i viaggiatori potranno trovare esclusivi affitti privati di lusso nelle maggiori località tra cui la regione balneare del nord, una delle più ambite mete del turismo balneare. Apartire da giugno 2018, Onefinestay offrirà quindi affitti privati anche in Nuova Zelanda, in particolare ad Auckland, a Queenstown e a Wanaka, gestiti da team locali in grado di fornire tutti i servizi di lusso amati e più richiesti dai viaggiatori.

Pacchetti vacanza che “Sono un sogno per chi viaggia per piacere, in particolare per chi cerca mete al sole, e per chi ha gusti sofisticati e fame di cultura. Queste località espandono di gran lunga la nostra presenza a livello globale, e ci permettono di offrire nuove e incredibili esperienze ai nostri ospiti, oltre a creare un nuovo modello nel mondo degli affitti privati di lusso, con il nostro primo resort”, ha precisato, Cedillo-Espin. I nuovi pacchetti vacanza vanno ad aggiungersi ai già variegati rifugi sulla spiaggia di Onefinestay denominata Endless Summer, che include già mete come Bali, la riviera francese, Los Angeles, gli Hamptons, il Messico e i Caraibi. Un ampliamento del portfolio dell’azienda con più di 10mila case in 200 destinazioni prestigiose in tutto il mondo. Le dimore sono già disponibili per la prenotazione su www.onefinestay.com.