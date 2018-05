Vacanze di lusso: a Bagno Vignoni Spa & Wellness Resort Hotel Adler Thermae, rigenerante soggiorno termale

Resort di lusso: se avete il desiderio di concedervi giorni di relax assoluto, piacere per la mente e per il corpo, un posto ideale per realizzare il vostro sogno è prenotare una vacanza a Bagno Vignoni (Siena) presso Spa & Wellness Resort Hotel Adler Thermae. Immerso nello splendido paesaggio naturale della Val d’Orcia, tra i borghi vinicoli di Montalcino e Montepulciano, il nuovo ed esclusivo resort è quello che fa per voi. La struttura offre ai suoi ospiti la perfetta combinazione tra una rilassante vacanza culturale, artistica e gastronomica ed un luogo dopo riposare il corpo prendendosi cura di sé. Un soggiorno rigenerante, cura molto efficace contro lo stress ! Il resort ha lo stile architettonico di un’antica villa rurale, armoniosamente inserito nel verde.

Lo Spa & Wellness Resort dista soli pochi passi dall’antico borgo termale di Bagno Vignoni . Tutte le camere dell’Hotel Adler Thermae sono dotate di bio-climatizzazione, telefono, collegamento ISDN, TV satellitare a colori, minibar, servizi con vasca da bagno, doccia, asciugacapelli e accappatoio, cassaforte, terrazza o balcone con vista panoramica. Il ristorante è suggestivo ed accogliente, dove arcate e ‘piazzetta’ richiamano il tipico borgo toscano. L’offerta gastronomica è chic, di qualità e ricercata, pensata per realizzare le più svariate esigenze degli ospiti: dai gustosi piatti della cucina tipica toscana a pietanze “Fitness & salute”, fresche e leggere per chi tiene particolarmente alla linea. Ricco buffet di colazione con il Fresh Juice Bar, poi ancora cocktail bar con musica dal vivo e terrazza panoramica, biblioteca, Internet point, Coiffeur, Beauty shop, Kids’ Club per bambini a partire dai 4 anni, 6 giorni alla settimana dalle 10 alle 22, servizio baby sitter su richiesta (a pagamento), garage sotterraneo e tanti altri comfort e servizi.

L’area benessere si sviluppa nell’Adler Aquae: 1000 mq dedicati al nuoto e bagno con piscina interna/esterna con acqua termale e zone idromassaggio, piscina sportiva, “Wild River” divertente canale ad acqua corrente, piscina per bambini, laghetto naturale con sauna finlandese in legno d’olivo sul lago, bagno etrusco al vapore salino, calidarium alle erbe, Grotta del Filosofo con bagno turco, zone relax nel parco e sul lago. Ancora, gli ospiti avranno anche a disposizione Centro Bellezza e Benessere Adler Spa, centro medico, Erbario Toscano,“Vital Bar” con tè Ayurvedici, centro fitness Adler Fit con area Cardio & Power training e programma corsi con Yoga, Qi gong, Zen stretching, e Aquagym.