Vacanze autunno 2017: 5 mete dove ammirare i colori dell’autunno

Sebbene il periodo estivo sia oramai giunto al termine, è tempo di programmare le vacanze d’autunno. Sempre più spesso, infatti, gli italiani preferiscono optare per vacanze estive più brevi e dare spazio – durante tutto il resto dell’anno – a week-end lunghi o brevi soggiorni rigeneranti. Ma quali sono le mete perfette per poter ammirare il foliage autunnale?

Che abbiate voglia di non spostarvi troppo o che siate intenzionati a volare in Europa o fuori, quest’oggi abbiamo selezionato per voi cinque mete perfette per poter ammirare i colori della stagione autunnale. Quali sono quindi le destinazioni perfette per le vacanze d’autunno?