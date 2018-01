Vacanze 2018: 10 destinazioni emergenti, dal Canada al Sudafrica

Nonostante il 2018 sembri essere un anno povero di ponti da sfruttare per le proprie vacanze, è innegabile che un periodo di stacco dalla routine non possa che fare bene. Ma dove andare? In vista delle vacanze 2018 – che siano essere invernali, estive o di “mezza stagione” – l’azienda di consulenti di viaggio CartOrange ha redatto la lista delle 10 destinazioni emergenti di quest’anno. “Il 2018 sarà all’insegna della scoperta di mete poco conosciute dagli italiani, come il Sudafrica e la Russia centrale e orientale, ma anche della riscoperta, con percorsi alternativi, di aree già care ai nostri connazionali come il sud-est asiatico, dove emergono Indonesia e Vietnam, e i Caraibi, dove la meta di tendenza è Aruba. Non si arresta l’ascesa dell’Islanda, sempre più gettonata da qualche anno a questa parte e, per restare nell’ambito dei climi freddi, si afferma sempre di più il Canada” – ha spiegato Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange.

Quali sono allora le 10 mete da non perdere assolutamente nel 2018? Ecco la top ten…