Vacanze 2017: le 10 mete culturali da non perdere assolutamente

L’arrivo della primavera – oltre al periodo della fioritura dei ciliegi in Giappone – ha decretato altresì l’arrivo del momento di programmare le vacanze 2017 o, perché no, i week-end fuori porta di maggio e giugno. Ma dove andare? In risposta a questa domanda vi suggeriamo le 10 mete da non perdere assolutamente scelte, come ogni anno, dal giornale inglese Telegraph. Possiamo anticiparvi che l’Europa e l’Italia fanno da padrone…

Quali sono le 10 mete culturali da non perdere assolutamente per le vacanze 2017? Secondo gli inglesi del Telegraph è l’Europa la regina dei viaggi all’insegna della cultura ed, in particolare, l’Italia. Niente mete tradizionali, però: il giornale britannico suggerisce infatti mete considerate insolite da noi italiani ma invidiate dai turisti stranieri. Ecco allora la top ten…