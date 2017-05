Vacanze 2017, in Italia o all’estero? Ecco le mete più cercate dagli italiani

Quale meta sceglieranno gli italiani per le vacanze 2017? A fare luce sulle destinazioni più ambite dagli abitanti del Belpaese è Tripadvisor. La nota piattaforma dedicata ai viaggi ha stilato la classifica delle mete più cercate dagli italiani in vista dell’estate 2017.

“Scegliere una destinazione per le vacanze estive è solo il primo passo nell’organizzazione del viaggio. Nel fare le altre scelte, come per esempio i trasferimenti e l’alloggio, secondo una recente indagine, un italiano su tre si basa principalmente sulle tariffe più convenienti. Con questo studio abbiamo voluto dare ai 390 milioni di persone che consultano ogni mese TripAdvisor un ulteriore strumento per risparmiare e pianificare al meglio il loro viaggio” ha spiegato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.

Ma cosa sceglieranno allora gli italiani? Nella “top five” delle mete italiane troviamo:

Gallipoli;

Isola d’Elba;

Cattolica;

Jesolo;

San Vito lo Capo.

Gli italiani che vanno all’estero, invece, sono orientati verso: