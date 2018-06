Vacanza in barca a vela con Nowboat.com: come organizzarla con pochi click

Vacanza in barca a vela con Nowboat.com: una nuova piattaforma integrata al servizio degli amanti della nautica, che mette a disposizione 3mila proposte di viaggio per un totale di 460 operatori locali e 198 destinazioni in tutto il mondo. L’idea giusta per organizzare la vacanza della vita, diversa dalle solite, destinata a rimanere indimenticabile.

Ce n’è per tutti i gusti. Gli amanti del mare e dell’avventura potranno scegliere tra proposte davvero variegate: ci sono quelle per chi ama fare snorkeling e diving; per i velisti tout court e per chi invece durante le vacanze punta soprattutto all’esperienza eno-gastronimca. Idee viaggi per le coppie e per i single in cerca di amicizie. A disposizione dei clienti una rete di operatori specializzati diffusa capillarmente in tutto il mondo, questo è tanto altro è Nowboat.com. I viaggiatori possono organizzare la propria vacanza davvero con pochi click. Sul sito ufficiale infatti si possono effettuare ricerche mirate, per prezzo, scegliere le destinazioni, il tipo di imbarcazione o attività, e contattare numerosi operatori contemporaneamente. Tutto gratuitamente con lo 0% di commissioni.

Nowboat.com è un progetto italiano che con la piattaforma integrata dedicata al mondo della nautica vuole offrire un servizio esclusivo a chi cerca un viaggio sui generis. Un booking online nato da un’idea di Giovanni Alessi Anghini, che ha creato una scale-up con sede ad Hong Kong. Il progetto riunisce in rete una serie di operatori (460) da tutto il mondo specializzati in vacanze sull’acqua e offre a chi interessato un modo semplice e veloce per organizzare il proprio viaggio dei sogni. Nowboat.com nasce anche da un’altra nobile idea: la scelta di devolvere il 3,5% dei profitti a ONG per la salvaguardia dell’oceano e della biodiversità. E oltre a noleggiare barche e yacht, la piattaforma consente di organizzare e prenotare ‘avventure’ personalizzabili, come immersioni, snorkeling, kitesurf, wakeboard fino a spedizioni in Antartide e Nuova Zelanda o esplorazioni in Indonesia, Mauritius, Maldive.