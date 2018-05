Vacanza di lusso in campagna: il cottage di Kate Moss è l’ideale per una fuga dalla realtà

Vacanza di lusso in campagna? Si può. Affitta il cottage di Kate Moss, immerso nella campagna inglese, nell’Inghilterra centro-meridionale, l’ideale per una fuga dalla realtà. La super top model ha trasformato un vecchio rudere in un luogo incantevole in cui rifugiarsi con familiari e amici, per vivere immersa nella natura momenti di assoluto relax lontano dal suo frenetico mondo. Se amate la vita agreste e nel contempo non volete rinunciare a tutti i comfort di una casa confortevole, il cottage di Kate Moss al centro dell’Inghilterra è la meta ideale per le vostre vacanze. Si chiama “The Barnhouse” e quando è in giro per il mondo, la bellissima Kate Moss lo dà in affitto. Il cottage parla di lei in ogni angolo: una villetta alla cui progettazione ha partecipato anche la modella, dimora immersa nel verde delle Cotswolds, con tante vetrate che permettono di godere di un panorama mozzafiato. “Abbiamo creato un rifugio lussuoso nei boschi, è il posto perfetto per fuggire con la famiglia e gli amici”, ha raccontato l’icona di stile per antonomasia. La sua presenza nel cottage si respira ovunque, ci sono esposte nei vari ambienti le foto di famiglia, ogni particolare è curato nei dettagli.

Un’ampia cucina per colazioni e pranzi su un grande tavolo, un soggiorno con vetrate, un maxi schermo e diversi divani. C’è pure il camino, che rende ancora più intima e suggestiva l’atmosfere nelle fredde e piovose sere dell’inverno inglese. Al primo piano la zona notte con cinque camere da letto, ognuna stravagante, confortevole ed elegante. All’esterno del cottage è presente una piscina privata riscaldata; tutt’intorno palme e piante, lettini e una zona barbecue per gli spuntini in famiglia nelle belle giornate di sole. “The Barnhouse” si trova a soli 15 minuti di auto da molte delle principali attrazioni delle Cotswolds.

A giudicare dalle immagini del cottage, possiamo certo definire eccellente il debutto di Kate Moss come interior design sul progetto della sua casa. Lavorando in collaborazione con la compagnia YOO, la super modella britannica ha ristrutturato una stalla da 5 camere nella campagna inglese. Il risultato della trasformazione toglie il fiato. In un’intervista al Sunday Times, Moss descrisse la casa come eclettica. La camera da letto principale (la sua) ha un pallet di colore bianco mentre è in stile con cuscini rosa e un letto a baldacchino. I colori di tutto l’ambiente sono luminosi, caldi, ricchi. I divani di colore verde acqua scuro e oro brillante un mix ben riuscito di glamour ed eleganza di altri tempi. Come la stessa Moss ha detto, nel suo cottage “Ci sono gli anni ’70, ci sono gli anni ’20, ci sono gli anni ’60, i pezzi migliori di tutto”.