Uovo di Pasqua di lusso a un prezzo accessibile: oro e tartufo per un regalo unico

Un uovo di Pasqua di lusso ma a prezzo davvero accessibile. Un sogno? No. L’uovo di cui vi parliamo è di Aldi che ha deciso di realizzare un’edizione speciale e luxury del celebre dolce pasquale con grande cura per il gusto, le materie prime, la rifinitura, la lavorazione ma non il prezzo.

Preparato dai maestri cioccolatieri insigniti di un premio da St. Ives in Cornovaglia, che garantiscono l’alta qualità degli ingredienti e della lavorazione, quest’uovo contiene al proprio interno un secondo ovetto che vanta una finitura in oro metallizzato di cui si possono scegliere due varianti. Una ripiena di Marc de Champagne, mentre l’altra è una pralina al tartufo.

Le uova dorate sono ricoperte da uno spesso strato di cacao o da cristalli di cioccolato rifiniti a mano. Ma il prezzo? E’ proprio questa la notizia: soltanto 7.99 sterline, circa 9 euro. “La Pasqua è un momento di indulgenza, cerchiamo di dare un ottimo prodotto senza il cartellino del prezzo di lusso”. Queste le dichiarazioni di un portavoce di Aldi.