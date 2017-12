Uomini più ricchi del mondo 2017: la classifica di Bloomberg

Gli uomini più ricchi del mondo sono sempre più ricchi: a rivelarlo è la ricerca effettuata dal Bloomberg Billionaires Index, paniere che annualmente valuta l’andamento della ricchezza di tutto il globo. Nel 2017, in particolare, sembra che le 500 persone più ricche del mondo abbiano visto aumentare la loro ricchezza del 23%. Ma chi sono gli uomini più ricchi del pianeta?

Spingendo al secondo posto Bill Gates – dopo anni di onorata carriera in prima posizione – è Jeff Bezos, patron di Amazon, ad aggiudicarsi quest’anno il titolo di uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di quasi 100 miliardi di dollari. Come anticipato, il secondo posto è per Bill Gates mentre la medaglia di bronzo va a Warren Buffett con 75,6 miliardi di dollari. Nella classifica dei 500 “più paperoni” del pianeta non mancano però anche alcuni italiani…

In particolare, nel 2017 sono ben 8 gli italiani tra gli uomini più ricchi del mondo. Il primo che troviamo in classifica è Giovanni Ferrero seguito – citando solo le prime tre posizioni del Belpaese – da Leonardo del Vecchio ed Ernesto Bertarelli. In particolari, i nomi appena citati si trovano rispettivamente in 33esima, 37esima e 75esima posizione della classifica degli uomini più ricchi del mondo del 2017.