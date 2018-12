“Uomini e donne”, Beatrice Valli furiosa difende la figlia su Instagram: «Gente cattiva!»

A Natale si è tutti più buoni. Già tutti, tranne i temutissimi haters, che nemmeno di fronte alle feste si fermano, prendendosi una pausa dai social. Chi è finito nel mirino degli «odiatori» del web stavolta? Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e donne. La giovane, che i fan ricorderanno, ha dovuto difendere la sua bambina di nome Bianca dall’ennesimo attacco.

La compagna di Marco Fantini, ex tronista del dating show di Canale 5 e attuale modello, di fronte all’ennesimo commento poco carino nei confronti della piccola non è riuscita a contenersi. Ma andiamo con ordine. La giovane madre ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Bianca, che ad onor del vero bisogna dire che è davvero bella, mentre serenamente dorme «bagnata» dai raggi del sole, noncurante di certe cattiverie gratuite. Beata infanzia che non si cura di certe stupidaggini, perché davvero non si mai armati abbastanza contro la cattiveria. Qual è il commento che ha fatto indignare Beatrice Valli? Ve lo riproponiamo qui: «Questa bambina è davvero un mostro! È davvero brutta, mi dispiace dirlo!». Frasi decisamente fuori luogo, inopportune, anche perché nessuno ha il diritto di sparare a zero su qualcuno, soprattutto quando la persona in questione è una bambina. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, senza peli sulla lingua, ha così replicato per le rime, prendendo le difese della sua bambina: «Davvero esistono queste persone?», ha affermato Beatrice Valli attraverso alcune Instagram stories. «Gente cattiva», ha aggiunto poi la giovane, che ha chiosato: «Noi facciamo un sorriso, anzi Bubi nemmeno vi calcola perché dorme!». Insomma con ironia, Beatrice Valli ha chiuso la discussione, del resto come darle torto?

Intanto si fa sempre più insistente la notizia dell’imminente matrimonio di Beatrice Valli con Marco Fantini, che si sono conosciuti negli studi di Uomini e donne. Una foto, di qualche giorno fa, che ritrae Ludovica Valli in abito da sposa ha riacceso nei fan la speranza. Chissà che Marco Fantini non si decida sotto le feste ad avanzare la proposta …