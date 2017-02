Università migliori del mondo di Business: classifica delle fantastiche 10

Forbes ha stilato la lista delle dieci migliori università del mondo di business, che offrono il miglior programma incentrato su un solo anno formativo. Anche l’Italia è riuscita a ritagliarsi un posto, peraltro molto alto, all’interno della prestigiosa classifica.

Al primo posto si posiziona la INSEAD, con le sue numerosi sedi internazionali in Francia, Singapore e Abu Dhabi. Al momento la migliore formazione in campo business a livello mondiale è garantita da questa università. Medaglia d’Argento per la IMD sita sullo splendido Lago di Ginevra in Svizzera. Il Bronzo va a alla Cambridge (Judge) ovvero una delle più rinomate, antiche e ambite università britanniche.

Seguono al quarto posto l’unica italiana della lista SDA Bocconi, mentre al quinto si posiziona la madrilena IE Business School. Per la sesta posizione si torna in Gran Bretagna, con la Cranfield. Settima non poteva mancare neppure Oxford (Said) che propone anch’essa il programma intensivo di un anno. Ottava Warwick, che conferma un assoluto predominio inglese della classifica; al nono posto ancora Union Jack con la Lancaster. Chiude la Sp Jain School di Global Management che ha sedi a Sydney, Dubai, Singapore e Mumbai.