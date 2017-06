Unicorn Pizza: l’ultima pazza moda che arriva da New York

Vi avevamo parlato della moda per il latte di unicorno, un frullato a base di cocco e altri dolcissimi ingredienti ma – soprattutto – condito da tanti coloranti artificiali che stava letteralmente spopolando nelle classiche caffetterie modaiole newyorchesi pochi mesi fa.

Ebbene, ora la moda pare essersi allargata fino a coinvolgere un cibo sacro per noi italiani e riproposto in varianti discutibili in tutto il mondo. Si tratta infatti della Unicorn Pizza, che tiene fede allo stile rainbow extra variopinto e si presenta come un trionfo di cromie e stelline, sicuramente cool ma non esattamente appetitosa. A lanciarla è stato il ristorante della Grande Mela Industry Kitchen che l’ha ufficialmente battezzata: Pop Candy Land Pizza. Ovviamente anche se l’aspetto è quello di una pizza gigante risulta, al gusto, un immenso biscotto condito da caramelle e vanillina. Insomma dolcissimo.

Ci si chiede quanti lo ordinino per assaggiare realmente la pietanza o, semplicemente, per poterlo fotografare, e con i giusti filtri Instagram, rendere più cool il proprio profilo social.

Ph Danielle Tullo