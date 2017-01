“Una serie di sfortunati eventi”, Netflix: arrivano in TV le avventure di Lemony Snicket

La serie TV “Una serie di sfortunati eventi” sbarca su Netflix per raccontare i libri di Lemony Snicket: da oggi, 13 gennaio, arriverà sul servizio di streaming una delle serie più attese del 2017. Grande protagonista sarà Neil Patrick Harris nei panni del crudele Conte Olaf.

Dopo essere diventati un film con Jim Carrey nel 2004, i libri di Lemony Snicket si trasformano oggi in una delle serie TV che aprono il 2017 di Netflix. “Una serie di sfortunati eventi” – in linea con le serie televisive di ultima generazione – è un prodotto che punta in alto, offrendo al suo pubblico sia qualità sia divertimento per (quasi) tutte le età. Lo scopo principale di Netflix, infatti, era quello di arrivare al cosiddetto “pubblico trasversale”, quello fatto di giovani ma anche di adulti: è da questo presupposto che è nata la serie TV “Una serie di sfortunati eventi”, tratta dai libri di Lemony Snicket (pseudonimo di Daniel Handler).

“Una serie di sfortunati eventi” – così come accade per i romanzi – porta anche su Netflix lo humor nero che contraddistingue le opere di Lemony Snicket: interprete principale è Neil Patrick Harris, da molti conosciuto per aver interpretato “Barney Stinson” nella fortunata serie “How I met your mother”. La prima stagione di “Una serie di sfortunati eventi” sarà composta da 8 episodi e racconterà, al fine di essere il più aderente possibile ai libri di Lemony Snicket – le (dis)avventure narrate nei primi quattro volumi dell’autore statunitense.