“Una casa da ottavo re di Roma” ecco la dimora di Francesco Totti e Ilary Blasi: un lussuoso sogno

La famiglia Totti è numerosa: oltre a papà e mamma ci sono ben tre figli – Cristian, nato nel 2005, Chanel, arrivata nel 2007, e Isabel, venuta alla luce a marzo 2016 – ma l'abitazione in cui vivono è adeguata ad accogliere tutti e con il massimo del comfort. La casa di capitan Totti e Ilary Blasi si trova a Roma, nel quartiere Eur. Si tratta dell'attico del lussuoso Eurosky Tower, il primo grattacielo realizzato nella Capitale, alto 120 metri e con 27 piani di altezza. La famiglia del "Pupone" ci abita dal 2013 e condivide il palazzo con altri vip e imprenditori di spicco. L'appartamento è ovviamente principesco ed avveniristico, basti pensare al numero delle stanze, ben 36.

Casa Totti è estremamente avanguardistica anche per quanto riguarda la domotica: tutto è automatizzato e gestibile in modalità touch, dall'apertura e chiusura delle tapparelle all'intensità delle luci nelle camere, dal riscaldamento all'allarme. Quando si sono trasferiti nella nuova casa, Totti e Ilary sono stati inoltre i primi a sperimentare l'innovativo sistema di raccolta differenziata pneumatica dei rifiuti al piano. Come funziona? In pratica non c'è bisogno di scendere in strada e raggiungere i cassonetti con la spazzatura, ma si infila tutto in una particolare botola.

L'Eurosky Tower è noto per essere stato progettato ai massimi livelli di eco-sostenibilità: tra le altre cose è dotato di una tecnologia che permette di riutilizzare l'acqua piovana per l'innaffiamento delle fioriere e di pannelli fotovoltaici, impianto di trigenerazione e di microfiltrazione dell'acqua e dispone di un parco a 100 metri d'altezza, con giardini pensili e rampicanti. Presente anche un'area lounge per accogliere ospiti e visitatori, ma volendo anche gli stessi residenti, un'area fitness e spa e una sala proiezioni con megaschermo e poltrone reclinabili. Insomma, non manca assolutamente il lusso alla famiglia Totti…

L’edificio si trova all’interno dell’europarco business park, nel cuore dell’Eur, ed è stato progettato dall’architetto Franco Purini. La struttura si ispira alle torri medieviali del centro storico di Roma ed ospita circa 280 appartamenti, a partire dal quarto piano in poi, con una superficie che varia dai 50 agli oltre 300 metri. E in uno di questi appartamenti è possibile trovare l’ottavo re di Roma, detto anche Er Pupone, Francesco Totti.