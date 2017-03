Un simil-Nokia 3310 ma di lusso: ecco Gresso Meridian, smartphone esclusivo da (almeno) 3mila dollari

Siete amanti del concept del Nokia 3310 ma siete altresì alla ricerca di un oggetto esclusivo? Ecco Gresso Meridian, un feature phones dalle performance molto simili a quelle del riproposto telefono finlandese ma dal prezzo decisamente poco popolare. Il telefono viene infatti venduto a partire da 3mila euro.

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona sembra avere invertito, almeno in parte, le tendenze: dopo il Nokia 150, il colosso finlandese ha infatti presentato anche un’edizione rinnovata dell’amatissimo e celebre Nokia 3310. E’ proprio su questo fil rouge che si inserisce anche Gresso Meridian, un nuovo feature phone dalle caratteristiche tecniche molto simili a quelle del Nokia 3310 ma dal design unico, lussuoso e ricercato. Inutile dire che il prezzo è completamente diverso: Gresso Meridian viene infatti venduto a partire da 3mila dollari.

Ma cosa rende così esclusivo Gresso Meridian? Il nuovo feature phone firmato Gresso ha, nella versione base, un corpo in titanio creato artigianalmente: le versioni più lussuosi sono invece fatte interamente in titanio ed oro 18 carati o, addirittura, in numero limitato. L’edizione più esclusiva, infatti, è stata creata in sole 999 unità, tutte numerate. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, invece, il telefono è dotato di connessione GSM 900/1800 nonché di supporto alla doppia SIM: all’interno del device è invece possibile trovare una memoria interna da 32 GB. Infine, Gresso Meridian ha un’autonomia di 5,3 ore in conversazione e sino a 375 in stand-by.

Credit: Facebook/GRESSO