Umbria Jazz Winter Orvieto 2017: al via la 25esima edizione della kermesse

E’ tutto pronto per la 25esima edizione di Umbria Jazz Winter 2017 ad Orvieto. Come sempre, il calendario dell’Umbria Jazz sarà ricco di eventi e di ospiti di fama internazionale che porteranno la musica nei principali luoghi della cultura della città.

Umbria Jazz Winter 2017 aprirà ufficialmente i battenti quest’oggi con un Jazz Lunch presso “Il Malandrino Bistrot”, anche se l’evento principale della giornata sarà questa sera. Alle 21, al Teatro Mancinelli, saliranno sul palco Gino Paoli & Danilo Rea con “Due come noi…”, spettacolo che vedrà anche la partecipazione speciale di Flavio Boltro.

Ma non è tutto! Come anticipato, infatti, Umbria Jazz Winter 2017 – kermesse arrivata alla sua 25esima edizione – vedrà anche in cartellone artisti quali Marc Ribot, Jason Moran, Maria Pia De Vito, anche in duo con Rita Marcotulli, il nuovo progetto di Bearzatti-Ottolini, The Licaones, Fabrizio Bosso, il trio di Roma ma anche Giovanni Guidi. Ogni sera, inoltre, il pubblico dell’Umbria Jazz Winter potrà assistere a spettacoli in musica sino a tarda notte anche se, ovviamente, la serata principale sarà quella di San Silvestro: dal pomeriggio del 31 dicembre sino alle prime ore del giorno di Capodanno, infatti, la kermesse proporrà eventi per tutti i gusti per festeggiare l’arrivo del 2018. Il programma completo è comunque consultabile sul sito ufficiale.