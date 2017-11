Umbria Jazz Winter 2017, programma: a Orvieto la 25esima edizione

Umbria Jazz Winter spegne quest’anno 25 candeline e, per festeggiare, propone al suo pubblico un’edizione del tutto speciale. Umbria Jazz Winter 2017 conferma anche quest’anno la formula che lo ha portato al successo, proponendo musica per cinque giorni nel centro storico di Orvieto. Come sempre, le location sono state scelte per raccontare la storia e il patrimonio artistico della città: le performance e gli spettacoli verranno infatti allestiti in alcuni dei luoghi simbolo di Orvieto, dal teatro Mancinelli al Duomo, dal Palazzo del Capitano del Popolo a Palazzo dei Sette, dal Museo Emilio Greco all’ex convento di San Francesco.

Appuntamento dal 28 dicembre sino al 1° gennaio 2018 con Umbria Jazz Winter 2017 ad Orvieto, kermesse che – nel suo 25esimo anniversario – propone un programma con 100 eventi, 25 band e circa 150 musicisti. Come tradizione, la kermesse musicale prenderà vita lungo le vie, le piazze, i monumenti e i luoghi simbolo della città Orvieto, proponendo una cinque giorni di musica dalla tarda mattinata a notte fonda, senza soluzione di continuità.

Come si legge sul sito ufficiale, saranno due appuntamenti – come tradizione – a caratterizzare e donare identità ad Umbria Jazz Winter 2017: i cenoni per attendere con la musica live l’arrivo del nuovo anno e i concerti a cavallo e dopo la mezzanotte fino alle prime ore del 2018; il concerto gospel nel Duomo nel pomeriggio di Capodanno dopo la celebrazione della Messa della Pace. Non mancherà però nemmeno una sezione dedicata all’enogastronomia: durante la manifestazione si potranno gustare jazz lunch e jazz dinner in due locali del centro ma anche nel Palazzo dei Sette dove, in particolare, verrà servita la “Spaghetti Swing”. Maggiori info su www.umbriajazz.com.