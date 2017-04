Umbria Jazz Spring 2017: biglietti, programma e info del nuovo festival di primavera

Manca pochissimo all‘Umbria Jazz Spring 2017, la nuova edizione del festival in versione primaverile dedicato alla musica jazz: in particolare, quest’anno – dopo molti anni di assenza – la manifestazione si sposterà a Terni. Ecco allora biglietti, programma e info sull’evento.

L’Umbria Jazz si tinge di primavera presentando Umbria Jazz Spring 2017: il nuovo festival di primavera – del quale protagonista assoluta sarà la musica jazz – si terrà a Terni dal 14 al 17 aprile 2017. La manifestazione inizierà il venerdì santo presentando “Altissima Luce”, il Laudario di Cortona secondo Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura. Il 15 aprile sarà invece il momento di Funk Off, street parade nel centro storico della città umbra.

Il programma di eventi dell’Umbria Jazz Spring 2017 non si fermerà nemmeno la domenica di Pasqua: il 16 aprile andrà quindi in scena Sammy Miller & The Congregation ma anche il prestigioso London Community Gospel Choir. Il festival – del quale è possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale – si concluderà il 17 aprile: il giorno di Pasquetta, infatti, l’appuntamento finale è atteso per le 21.30 al Teatro Secci dove si esibirà il duo composto da Peppe Servillo e Danilo Rea. I biglietti per gli eventi dell’Umbria Jazz Spring 2017 sono acquistabili sul sito ufficiale a partire da 11,50 euro.