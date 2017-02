Umana Fashion Weeks 2017: parte la recruiting di professionisti per settore moda lusso

‘Umana Fashion Weeks’ durerà dal 20 febbraio al 6 marzo 2017: una campagna di recruiting per il settore moda e lusso su tutto il territorio nazionale. Non è un caso se le date scelte sono in corrispondenza con la Settimana della Moda di Milano, evento che si sposa idealmente con lo spirito di questi reclutamenti.

Sono oltre 250 infatti le posizioni ricercate dalle aziende clienti che spaziano in diversi campi legati a fashion e lusso. Da 20 febbraio saranno on line gli annunci, sul sito ufficiale della Umana Fashion Week; possiamo però già darvi un antipasto circa i profili più ricercati. Visual merchandiser in store; Addetti al customer service estero; Sales assistant madrelingua russa, Assistenti ufficio schede tecniche, Sales assistant full time e part time, Store manager, Addetti all’amministrazione del personale, Addetti vendite part time, Venditori di showroom, Sales assistant madrelingua cinese, Addetti alle distinte base, Addetti al back office commerciale – lingua tedesca, Addetti alla cassa full time – boutique lusso, Tecnico prodotto calzatura – boutique lusso, Addetti al montaggio, Addetti al taglio, Addetti al finissaggio, Addetti al controllo qualità, Addetti alla manovia.

Come era prevedibile la conoscenza di lingue come russo e cinese è oggi un fattore determinante per lavorare in quei segmenti di mercato del lusso in forte crescita.