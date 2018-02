Ulla Johnson collezione donna autunno – inverno 2018/2019: così si celebra il lavoro fatto a mano!

Per l’Autunno 2018, Ulla Johnson si ispira alla tradizione, continuando la sua conversazione intorno alle donne e al potere. La collezione si sviluppa attorno silhouette femminili e maschili. Pizzo chantilly e pellicce in angora ecologica sono abbinate al tweed Donegal, alla lana e al velluto a coste. Abiti drappeggiati sono sovrapposti a pantaloni maschili o a giacche dalle spalle squadrate, accostati a morbidi fiocchi e leggere camicie plissettate.

Ulla Johnson continua a celebrare il lavoro fatto a mano, creando intrecci floreali impreziositi da applicazioni in crochet. Alpaca peruviana filata a mano definisce silhouette di abiti che scoprono le spalle. Molta attenzione è dedicate ai capispalla: forme militaresche vengono completate con piccoli ninnoli e i montoni sono caratterizzati da imbottiture ricamate.

Ulla Johnson espande anche il suo range di accessori introducendo clutch in macramè annodato e borse dallo stile hobo con dettagli in pelle effetto lurez oltre alle borse a secchiello in pelle che presentano una struttura semplice resa massimalista da manici borchiati. Gli stivali sono caratterizzati da incisioni fatte a mano e le décolleté a tacco largo sono sostenute con fiocchi esagerati.

Lavorando con una palette ispirata ai paesaggi di David Hockney’s, Ulla Johnson sceglie le tonalità della creta, del mattone, del giallo ocra, del fucsia e del bordeaux.