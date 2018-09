TTG Travel Experience 2018: dove andrà il turista del futuro?

Per tre giorni, a complemento di un’offerta espositiva sul prodotto vacanza tra le più complete in Europa, il grande marketplace del turismo mondiale targato Ieg sarà anche un’occasione unica per guardare alle dinamiche che influenzeranno il mercato globale ed europeo dei prossimi anni. Con la sua Industry Vision Arena (Pad C3), nell’ambito di un programma di eventi, Think Future, tutto orientato al cambiamento e all’innovazione, TTG Travel Experience offre ai frequentatori una eccezionale lente di ingrandimento sulle future tendenze della domanda e sulle possibili soluzioni per soddisfarla.

Tra gli istituti di analisi all’avanguardia oggi in Italia e tra i primi ad avere introdotto la disciplina dei future studies, l’Italian Institute for the Future sarà tra i protagonisti della prossima edizione di TTG Travel Experience con l’intervento del presidente e co-fondatore, Roberto Paura, all’incontro dal titolo ‘Il futuro è un’ipotesi? Prevedere i cambiamenti di prodotto, relazione, distribuzione e consumo cogliendo i segnali della quotidianità. Il futuro come metodo’ (mercoledì 10 ottobre, ore 15, Pad. C3). E, dunque, cosa prevedono gli esperti che studiano il futuro? Nel suo ultimo report Long-Term Megatrends 2018, l’Italian Institute for the Future non lascia spazio a interpretazioni: “Il turismo di massa è fuori controllo”, avverte. Il problema dell’overtourism, cioè, è inserito tra i dieci mega trend del futuro su scala globale. Le problematiche sono di vario genere e si traducono in un impatto pesante sulla sostenibilità ambientale. Una dinamica già in atto che sta già portando a una serie di provvedimenti per ora a spot da parte di governi e amministrazioni locali, ma che in futuro entreranno sempre più a sistema.

Laura Rolle, docente di Semiotica della pubblicità presso l’Università di Torino, fondatrice di Blueeggs, osservatorio congiunturale sulle tendenze e i modelli di consumo emergenti, per tracciare, durante la tre giorni di TTG Travel Experience, un quadro completo delle logiche di consumo presenti e future in ambito turistico. La ricercatrice e studiosa approfondirà, in una serie di appuntamenti, le diverse tendenze già in atto o in evoluzione. Dopo avere individuato lo scorso anno i cinque mega trend che orientano le scelte del turista (Unicità, Ecologia, Cambiamento, Novità e Semplicità), attraverso 4 appuntamenti distribuiti nell’arco delle tre giornate di TTG Travel Experience, Laura Rolle approfondirà uno scenario che si è andato ad articolare ulteriormente, portando ad individuare una serie di tendenze classificate in ‘common’, ‘middle’ e ‘top’ trend che influenzano e influenzeranno le scelte del turista nei prossimi mesi e anni.