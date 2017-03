Tropical trend primavera-estate 2017: i must have imperdibili

Quale sarà il trend principe di questa primavera estate 2017? Il tropical: nelle fantasie dei vestiti, nei complementi d’arredo per la casa ma anche negli accessori. Fenicotteri, tucani, vegetazione lussureggiante, palme, noci di cocco, ananas, trionfi di fioriture tropicali, giungla style.

Se Chanel reinterpreta Cuba: con la sua natura selvaggia, le case colorate e gli angoli vintage, Valentino vira sulle stampe botaniche e zoologiche. Gucci regala nuove declinazioni del suo Gucci Garden mentre Giamba dona il primo piano alle tigri della Malesia. Solo qualche esempio per raccontare come le grandi maison hanno scelto di rileggere il trend tropical in base al loro stile.

Non mancano i piatti con fioriture esagerate, ananas come vasi, carta da parati tropicale con maxi foglie oppure a tema flamingo. Il maxi dress sui toni scuri con trionfi di natura tropicale, fiori esotici, tucani ed echi della giungla sarà uno dei must have assoluti per la stagione calda.

Ph HelloLidy