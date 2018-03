TripAdvisor Travelers’ Choice Destinations Awards 2018: ecco le mete più amate

TripAdvisor ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, così come sull’interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni.

“La primavera è la stagione ideale per organizzare viaggi e gite fuori porta e scoprire o riscoprire alcune delle più belle destinazioni del nostro Paese. La buona notizia per chi intende visitare le mete italiane vincitrici dei premi Travelers’ Choice Destinations è che in base ai dati di comparazione prezzi di TripAdvisor ben 6 destinazioni su 10 offrono tariffe degli hotel più convenienti proprio nei mesi di aprile e maggio” – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.

Ma quali sono state quindi le mete più amate dai viaggiatori? La Città Eterna, da sempre meta di turisti italiani e stranieri, è ancora sul podio delle destinazioni più amate dai viaggiatori, anche se solo al terzo posto. Ad aprire la classifica è invece Parigi, seguita da Londra. Ecco la top ten al completo: