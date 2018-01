TripAdvisor, le 10 destinazioni emergenti del 2018: anche una città italiana nella top ten

L’inizio dell’anno è, come spesso accade, il momento dei bilanci ma anche dei buoni propositi. E’ proprio in quest’ottica che quest’oggi abbiamo deciso di proporvi alcune idee di viaggio sulla base delle 10 destinazioni emergenti del 2018 decretate da TripAdvisor. Sono stati infatti annunciati i Travelers’ Choice™ Destinations on the Rise 2018. Tra le mete di viaggio selezionate anche l’Italia, al quinto posto nella sezione dedicata al Vecchio Continente.

Giunti alla sesta edizione, i Travelers’ Choice™ Destinations on the Rise 2018 hanno riconosciuto 44 destinazioni nel mondo selezionate misurando la crescita anno su anno delle recensioni positive e dell’interesse nelle ricerche e prenotazioni dei viaggiatori su TripAdvisor per alloggi, ristoranti e attrazioni. Oltre alle classifiche europea e mondiale sono state stilate Top 10 per Asia, Sud America e Stati Uniti. “Questa classifica dimostra che anche le destinazioni meno conosciute nel mondo rispetto alle mete turistiche più gettonate sono altrettanto apprezzate dai viaggiatori, sempre più alla ricerca di nuovi luoghi e meraviglie da visitare” – ha commentato a tal proposito Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia – “I viaggiatori che vogliono esplorare nuove mete di tendenza nel 2018 possono prendere ispirazione dai vincitori dei Travelers’ Choice Destinations on the Rise che, sulla base dei feedback e dell’interesse della community di TripAdvisor, risultano avere ottimi alloggi, buonissimi ristoranti e attrazioni eccezionali”.

Vi lasciamo quindi alle top ten per l’Europa e per il mondo…

Top 10 Travelers’ Choice Destinations on the Rise – EUROPA:

Danzica, Polonia;

Riga, Lettonia;

Rovigno, Croazia;

Nerja, Spagna;

Catania, Italia;

Zagabria, Croazia;

Lubiana, Slovenia;

Cadice, Spagna;

Valletta, Malta;

Norimberga, Germania;

Top 10 Travelers’ Choice Destinations on the Rise – MONDO:

Ishigaki, Giappone;

Kapaa, Hawaii, USA;

Nairobi, Kenya;

Halifax, Canada;

Danzica, Polonia;

San Jose, Costa Rica;

Riga, Lettonia,

Rovigno, Croazia;

Nerja, Spagna;

Casablanca, Marocco.

In copertina, Photo Credit: Aerial view of Riga center from St. Peter’s Church, Riga, Latvia