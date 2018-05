Trieste, mostra fotografica e multimediale “Dirigibili. I Transatlantici del cielo”: date, location e percorso espositivo

Mostra fotografica e multimediale “Dirigibili. I Transatlantici del cielo” all’Alinari Image Museum di Trieste: l’esposizione sarà aperta al pubblico dall’11 maggio 2018 al 16 settembre 2018. Inaugurata pochi giorni fa all’AIM (Alinari Image Museum), al Bastione Fiorito del Castello di San Giusto (Trieste), la nuova mostra “Dirigibili. I Transatlantici del cielo”; si tratta di un’esposizione fotografica e multimediale che rievoca l’epopea dei dirigibili, i giganti del cielo che dalla seconda metà dell’Ottocento hanno permesso all’uomo di realizzare l’impensabile: viaggiare tra le nuvole, sorvolando territori inesplorati e attraversando oceani. La mostra con il supporto di reperti (in molti casi del tutto inediti) ripercorre le evoluzioni del progresso tecnico delle aeronavi, dagli esordi agli esemplari leggendari, attraverso 51 stampe fotografiche e 120 immagini digitali provenienti dagli Archivi Alinari e da importanti istituzioni internazionali.

Il progetto è promosso dalla Fratelli Alinari-Fondazione per la Storia della Fotografia e da MBVision, in collaborazione, tra gli altri, con la Reale Ambasciata di Norvegia in Italia, il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, il Centro di documentazione “Umberto Nobile” e l’Archivio storico Bolaffi della Filografia e della Comunicazione. L’esposizione sarà visitabile fino al 16 settembre 2018 tutti i giorni, dalle 10 alle 19. Il percorso multimediale interno ha una durata di 45 minuti e sarà possibile accedervi a gruppi di dieci persone ogni quindici minuti. In programma anche eventi collaterali. La mostra è curata dalla Fondazione UniversiCà, sostenuta da Fondazione CRT e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Novara e Comune di Meina.

Prezzo biglietto 8,00 Euro, ridotto 6,00 Euro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.museomeina.it, oppure visitare la pagina Facebook del Museo o telefonare alla segreteria dell’Università allo 0321.231655. Per ulteriori informazioni e visite guidate: tel. +39-040-631978, posta: [email protected]