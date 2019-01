I trend beauty e moda per la primavera estate 2019

Rossetto rosa da spalmare su occhi e guance, un make-up super glossy per la primavera/estate 2019 e non solo. Anche gli abiti non fanno testo, svolazzanti ad effetto bambola e bluse plissettate ultrachic. Il 2019 per moda e beauty è partito ricco di novità. E allora aspettando l’arrivo delle belle giornate non possiamo far altro che sognare sulle passerelle. Partendo da Karl Lagerfeld con Chanel, che ha trasformato il Grand Palais in una spiaggia caraibica con tanto di oceano. In sostanza, possiamo dire che: la stagione primavera estate 2019 sarà dominata da contrasti e mix di stili, un piacere per chi è esperto nel campo della moda, un pericolo per chi non lo è.

Sfilate e Makeup che fanno 2019

Abiti semplici, da portare con classe ed eleganza in abbinamento e il blazer che tutti hanno nell’armadio. La maglieria, dalle t-shirt e ai top che avranno le sfumature sorbetto e pastello dall’aria glamour e spensierata, così come vuole una stagione all’insegna del sole. I colori neutri fanno capolinea anche nelle palette trucco. Il makeup non passa di certo in secondo piano. La bocca ha il sapore di rosa, il tocco fresco delle pink lips colpisce ancora. Mat o gloss, non è importante, basta che illumini il viso in modo discreto e naturale. Non manca però quel tocco stravagante che fa moda. Per l’abbigliamento abbiamo lo stile bambola. Abiti da sera sempre più vaporosi, voluminosi e un po’ toomuch. Strati su strati di tulle romantico e volants dai colori pastello. Per il makeup invece, non possono passare inosservate le sopracciglia colorate. Dal viola al celeste, un dettaglio fortissimo, è il beauty tip più eccentrico e divertente del 2019, solo però se si ha voglia e coraggio di osare.

I consigli per un 2019 all’insegna di “Beauty” e “Fashion”

Ecco, per non sbagliare, l’elenco dei musthave 2019 dall’abbigliamento al makeup: capi animalier che rappresenteranno il lato rock della medaglia da abbinare ad elementi romantici e colori pastello. Gli immancabili bike shorts o pantaloncini stile ciclista, molto aderenti. Per chi volesse osare un po’ di più, capi in tessuto vinile effetto specchio, super laccati dai colori appariscenti. Un vero look alla Matrix. Il bustier, che fa molto dama di corte, da portare dentro a pantaloni e gonne un elemento di grande femminilità. Ultimo ma non meno importante, il blazer che si fa piccolo, arricchendosi di elementi sportivi. Per il makeup non possono mancare: la palette firmata Chanel dai colori pastello, celeste, verde e rosa. I LipGlow firmati Dior, 204 Coral, 201 pink e 209 Holo Purple. E per concludere la nuova palette Cherry Urban Decay, dalle sfumature decise, che includono il Living Coral, colore dell’anno 2019.

