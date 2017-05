Toyota Land Speed Cruiser: ecco il SUV più veloce del mondo (Foto e Video)

Si chiama Toyota Land Speed Cruiser il SUV più veloce del mondo. Ma di cosa si tratta? Prodotto da Toyota, il SUV è stato realizzato modificando il più celebre sport utility Land Cruiser del marchio giapponese. La vettura “base” – già di per sé una delle più affidabili e performanti al mondo – è stata resa ancora più potente tanto che nella versione Land Speed Cruiser può raggiungere anche i 370 chilometri orari.

Sebbene sino a questo momento non era comunque possibile definire Toyota Land Cruiser come un SUV sportivo, nella sua nuova versione “Speed” lo è sicuramente diventato. Grintoso e performante, il Toyota Land Speed Cruiser è stato pensato dalla divisione “racing” ed ottenuto, come anticipando, modificando il loro iconico 4×4 in quello che è diventato il SUV più veloce del mondo.

In particolare, il veicolo è equipaggiato con motore V8 di 5.7 litri elaborato con due turbo Garret e 2mila cavalli di potenza. Vi lasciamo quindi al video che immortala il nuovissimo Toyota Land Speed Cruiser in tutta la sua potenza…