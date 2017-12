Toyota Hilux Invincible50: il pick-up in edizione limitata per celebrare i 50 anni di storia

Grandi novità in casa Toyota che, a celebrazione dei primi 50 anni di storia, ha deciso di lanciare il pick-up Toyota Hilux nell’inedito allestimento Invincible50. Prodotto in edizione limitata, sarà offerto esclusivamente in configurazione Double Cab con cambio manuale o automatico e con un allestimento che si posiziona al vertice della gamma HILUX.

Il nuovo pick-up Toyota Hilux Invincible 50, prodotto in soli 50 esemplari, si distingue per essere dotato di:

Cerchi in lega da 18’’ lavorati bi-tone

Pedane laterali tubolari cromate

Protezione griglia anteriore con under-run

Protezioni passaruota

Protezione cassone

Roll-bar cromato

Badge identificativo “Invincible”

Logo Heritage TOYOTA su ribaltina posteriore

Esclusività anche negli interni dotati di sedili in pelle con funzione di riscaldamento per quelli anteriori e regolazioni elettriche al lato guida ma anche di leva del freno a mano con inserti in alluminio e pelle e logo Hilux. Fedele all’obiettivo di contribuire alla riduzione degli incidenti stradali, mettendo a disposizione una serie di dispositivi di sicurezza attiva in grado di evitare o ridurre l’entità degli incidenti, Toyota ha reso disponibile di serie su Hilux Invincible50 il Toyota Safety Sense; il pacchetto di tecnologie innovative studiate per garantire la massima sicurezza al conducente e ai passeggeri.

In particolare, su Hilux, il Toyota Safety Sense è caratterizzato dai seguenti dispositivi:

Sistema Pre-Collisione (PCS) con rilevamento pedoni

Avviso Superamento Corsia (LDA) con rilevatore di stanchezza

Riconoscimento Automatico della Segnaletica Stradale (RSA).

Photo Credit: Courtesy of Toyota Newsroom