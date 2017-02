Toyota C-HR Hybrid prezzo, caratteristiche e news: tutto sul nuovo SUV elegante e futuristico

Torniamo anche quest’oggi a parlare di SUV ed, in particolare, di Toyota C-HR ovvero il nuovo crossover della celebre casa automobilistica giapponese che rappresenta una vera e propria rivoluzione all’interno del mercato delle automobili. Ecco allora prezzo, caratteristiche e tutte le news sul nuovo Toyota C-HR…

Arriva dalla Toyota quello che sembra essere il SUV più avveniristico e futuristico del settore: si tratta di Toyota C-HR, la prima vettura costruita sulla piattaforma Toyota New Global Architecture ( TNGA) che darà i natali anche alla nuova generazione di Prius. In particolare, però, il Toyota C-HR è stato pensato per garantire ottime prestazioni, comfort, reattività ma anche un look elegante ed accattivante.

Una delle caratteristiche che più contraddistinguono il nuovo Toyota C-HR è infatti proprio il design, studiato appositamente per far emergere – anche solo alla vista della carrozzeria esterna – la sensazione di un’automobile dall’impronta futuristica e tecnologica. Toyota C-HR Hybrid monta, in una delle versioni, un motore da 122 cavalli totali, 90 dei quali dati dal motore endotermico da 1,8 litri e quattro cilindri: quest’ultimo lavora insieme ad un propulsore elettrico che fornisce gli altri 32 cavalli. Tra le caratteristiche innovative che più caratterizzano il nuovo Toyota C-HR Hybrid anche le altissime prestazioni a basse emissioni di scarico, circa il 75% in meno di quanto stabilito dalla legislazione in materia risalente al 2005.