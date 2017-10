Toulouse-Lautrec Milano 2017: a Palazzo Reale al via la grande monografica dedicata al pittore

Manca pochissimo all’apertura dell’attesissima mostra “Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole”, la grande monografica dedicata al pittore bohémien che, senza aderire mai a una scuola, seppe costruire un nuovo e provocatorio realismo, sintesi estrema di forma, colore e movimento.

Appuntamento dal 17 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018 con la mostra “Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole”, allestita al Palazzo Reale di Milano. L’esposizione offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire l’evoluzione stilistica dell’autore di origine aristocratica, ma testimone della Parigi dei bassifondi e delle case chiuse. Verrà quindi delineata l’evoluzione artistica dell’autore in tutte le sue fasi di maturazione, dalla pittura alla grafica, con particolare riguardo per la sua profonda conoscenza delle stampe giapponesi e per la passione verso la fotografia.

In mostra saranno esposte oltre 250 opere di Henri de Toulouse-Lautrec: tra queste 35 dipinti ma anche litografie, acqueforti e la serie completa di tutti i 22 manifesti realizzati dall’artista spesso definito “maledetto”, provenienti dal Musée Toulouse-Lautrec di Albi e da importanti musei e collezioni internazionali come la Tate Modern di Londra, la National Gallery of Art di Washington, il Museo Puškin di Mosca, il Museum of Fine Arts di Houston, il MASP (Museu de Arte di San Paolo), ela Bibliotheque Nationale de France di Parigi nonché da diverse storiche collezioni private.

In copertina, Photo Credit: Henri de Toulouse-Lautrec, La clownesse assise, Mademoiselle Cha-U-Kao, 1896, Litografia a colori, Bnf, Parigi – Courtesy of CLP Relazioni Pubbliche Press Office