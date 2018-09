Toro oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: devi uscire da una crisi, difficoltà economiche

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Entro la fine dell’anno si potranno risolvere le problematiche riguardanti il denaro e le questioni legali. Per qualcuno è un periodo di grandi impegni ma anche di buone soluzioni. Per ottenere il meglio non bisogna nemmeno attendere troppo, perché già nel corso delle prossime settimane arriva qualche buon risultato. Devi tuttavia uscir fuori da una fase di crisi, forse anche di difficoltà economica. E non tutto si risolve in un paio di giorni. Ma ci sono dei momenti di grande interesse, forse una vendita o un acquisto, un incarico in più. L’amore, però, viaggia sul filo del rasoio. E se una persona non è stata sincera con te, oppure sta tirando troppo la corda, potresti metterla con le spalle al muro.

Le stelle ti aiutano a risolvere crisi importanti o definitive, anche se di tanto in tanto avrai al sensazione che una ‘distanza’, più psicologica che fisica, ti separi da una persona cara. E’ anche probabile che tu veda poco il tuo amore per motivi di lavoro o altro … La settimana è interessante soprattutto da giovedì 6 settembre, quando Mercurio inizierà un transito importante. E’ probabile che molti di voi riusciranno a riprendere le redini di una situazione professionale, recuperando così anche una certa voglia di fare! Attenzione perché andrai incontro ad una fine dell’anno importante: chi ha vissuto grandi problemi di soldi, può recuperare. Le stelle aiutano a trovare una soluzione, anche al lavoro. Il consiglio è – per quanto riguarda il denaro – di non fare il passo più lungo della gamba.