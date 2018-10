Toro oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: incontro d’amore ravvicinato, sei molto geloso

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Le tensioni maggiori di questo mese di Ottobre si evidenziano nelle prime due settimane. Anche perché ultimamente c’è stata una rinuncia, hai dovuto abbandonare qualcosa di tuo, pur di stare meglio. Purtroppo, ogni taglio costa un po’ fatica, specialmente se si tratta d’amore. Qualcuno ha vissuto una disputa in famiglia o ha avuto serie discussioni d’amore! Se ci tieni ad un legame ricorda che l’impatto di alcune giornate particolari può pesare molto, come quelle attorno all’11. Dunque, va bene il lavoro, ma per quanto riguarda i sentimenti c’è tanto da rivedere e forse anche da capire. Ci vuole un po’ di pazienza.

In amore potresti avere un incontro ravvicinato con una persona che ti interessa molto. Una speciale menzione va fatta per la tua gelosia, molto pronunciata per colpa di Venere in aspetto critico. Son i classici ‘schiaffi d’amore’ che non fanno troppo male. I rapporti familiari si presentano sempre un po’ inquieti, specie nel corso di questa settimana che sembra essere davvero irruenta. L’unico modo per affrontarla senza turbolenze è quello di evitare scontri con le persone che ti circondano. Sul lavoro le iniziative si possono concludere a tuo favore, ma solo se ti muovi con calma, dopo una attenta valutazione dei rischi e una perfetta programmazione delle spese. Le passate esperienze dovrebbero essere state una valida lezione, ormai hai capito che lottare contro i mulini a vento provoca solo fatica inutile. Adesso devi valutare possibili trasformazioni perché Urano nel segno (già da Maggio) sta portando novità importanti! Ti serve una breve sosta per riuscire a vivere con maggiore serenità e ottimismo.