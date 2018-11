Toro oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: la strada del successo è libera, scelte importanti

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Ultimamente ci sono stati cambiamenti importanti. Oppure stai per farli, di lavoro, d’amore. Per quanto riguarda la professione, ci saranno nuove affermazioni ma ci sono sempre da costruire nuovi riferimenti. Per quanto riguarda l’amore, le stelle sono tranquille ma ci sarà un momento in cui vivrai il massimo della tensione. Infatti, nell’ultima settimana del mese, se ci sono contenziosi con un ex dovrai affrontarli con coraggio. Prudenza con Acquario e Leone. Devi iniziare un nuovo percorso di vita ma non puoi scegliere da solo: aspetti il sì di qualcun altro. E se non arriva, inevitabilmente perderai la pazienza.

In amore c’è qualche tensione nell’aria, ma solo per alcune giornate a inizio mese. I rapporti che non hanno più ragione di esistere, saranno messi a dura prova. Qualcuno sceglierà di percorrere una nuova strada dopo una separazione. Tuttavia, per chi convive da tempo è anche possibile confermare una storia e legalizzarla. Ma c’è qualcuno che ha preso una pausa di riflessione. Tutto sommato, è positivo fare nuove conoscenze. Stai uscendo da un periodo di stallo per arrivare ad una fase di grande vantaggio: a breve potresti vivere un grande amore o una grande decisione. Al lavoro, visto che tutti i cambiamenti incideranno in maniera eccellente, conviene darsi da fare: per chi lavora in proprio o a contatto col pubblico, sarà una vera rinascita. Scelte importanti. Qualcuno sta già vivendo un cambiamento oppure non ce la fa più di stare in una situazione lavorativa che non dà spunti, prospettive. In ogni modo, visto che la strada del successo è libera, non bisogna avere paura di qualche improvvisa caduta di tono. Questo periodo riesce a cambiare molte cose.