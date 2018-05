Toro oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: rivoluzioni nel lavoro, tempi bui ormai lontani

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Questo maggio è un mese di grande recupero. Ci saranno delle importanti rivoluzioni dal punto di vista lavorativo e forse in questo periodo arriveranno finalmente quelle risposte che stai attendendo da tempo. Non bisogna dimenticare che gli inizi dell’anno sono stati pesanti. In amore ora sei più disponibile, ed anche se ci sono responsabilità importanti per un figlio, per un matrimonio, saprai come agire e cavartela. Se sei solo, Maggio sarà un mese che risponderà completamente alle tue esigenze affettive. Se sei in coppia e hai resistito alle bufere degli ultimi mesi, il recupero è certo.

Non è escluso che le tensioni maturate nel corso degli ultimi mesi possano avere generato momenti di attrito con delle persone; forse sei reduce da separazioni, scontri. Quando si esce da periodi particolarmente complicati, è facile che raddoppi la voglia di vivere e che si cerchi di recuperare il tempo perduto. Così il tuo oroscopo che fino a qualche mese fa era buio pesto, ora si illumina ‘a giorno’. Ti senti davvero pronto a ricominciare daccapo, perché sai cosa significa stare male, perché sai quanto è bello tornare a vivere, sereni! Sarai pieno di iniziative che possono interessare più di una persona. Attenzione però: quello che ti verrà proposto andrà prima attentamente verificato. Qualcuno potrebbe metterti in testa idee o informazioni sbagliate. La ventata di cambiamento che porterà Saturno, sarà eccezionale per farti ritrovare fiducia in te stesso. Da adesso in poi le stelle ti saranno favorevoli e spingeranno positivamente le tue idee. Le persone che negli ultimi tempi hanno vissuto situazioni di negatività, ora riacquistano forza giorno per giorno.