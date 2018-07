Toro oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: stai rimettendo in gioco tutta la tua vita

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Periodo pesante sotto il profilo psicofisico. In questo periodo dovresti rafforzare il settore delle relazioni sociali che ultimamente, per motivi familiari o lavorativi, è stato curato meno. E’ chiaro che devi gestire al meglio anche alcune questioni finanziarie o legali. Attento alle persone non proprio favorevoli o a situazioni, esterne al rapporto, che non ti permettono di concentrarti come si deve. Spazza via la malinconia! La fatica fisica è più forte per le persone che hanno avuto un figli da poco oppure semplicemente hanno vissuto una crisi sentimentale. Non son pochi quelli che escono da una crisi anche finanziaria. Ma arriva una novità di lavoro, un nuovo contratto, un accordo o una nuova società entro l’estate. Bella la seconda parte del mese, con una prospettiva di successo intorno al 16 e al 25. Nuovi progetti e programmi ti causano un po’ d’ansia … Stai rimettendo in gioco tutta la tua vita. Vuoi essere assolutamente certo che le persone a te vicine siano d’accordo con te.

In Amore la posizione di Venere è estremamente chiara: da adesso non si gioca più! Se per troppo tempo qualcuno ha ritardato una risposta, ora pretendi la verità. Questo tipo di situazione planetaria può diventare davvero molto stimolante, e in un certo senso anche i rapporti in crisi possono essere facilitati, perché nel corso del mese Venere ti rende più impulsivo. Sarà per te più facile parlare, ma anche aggredire. Ti troverai a discutere con i familiari e/o con il partner. Il lavoro non ti mancherà, oppure una buona idea su cui lavorare nelle prossime settimane. E’ possibile tuttavia vivere ancora per un po’ di forti reticenze.