Toro oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: forte desiderio di ribellarti a tutto

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Amore – E’ un momento piuttosto importante per tutti quelli che vogliono fare progetti in vista del futuro. Le coppie in crisi, però, dovranno stare attente nei primi giorni del mese perché ci sarà qualche fastidio. Urano nel segno promette di fare grandi cose per te. Non avere paura di lanciarti. Queste stelle non indicano blocchi, semmai prosecuzioni!

Lavoro – Il periodo riesce a rafforzare il tu segno. E soprattutto se ti trovi in settori professionali che comportano autonomia o comunque creatività, ottieni di più. Non devi mollare proprio adesso. Le stelle sono convincenti anche per quanto riguarda il lavoro, quelli che hanno una sfida in corso potrebbero riuscire a vincerla nel giro di poco tempo. Un po’ di stanchezza e pensieri ti affaticheranno a inizio mese.

C’è un grande desiderio di ribellarti a tutto. Chissà quante volte ti sarà venuto in mente, nel corso delle ultime settimane, di buttare tutto all’aria. C’è chi può riuscire a portare avanti un grande cambiamento e chi invece non può agire perché si sente vincolato. Nel primo caso sarà facile dare soddisfazione ai propri desideri, ma nel secondo si rischia un conflitto con se stessi ad anche una forte arrabbiatura. Ecco perché bisogna gestire con calma l’agitazione interiore. Giove opposto crea sempre qualche dubbio dal punto di vista economico, ma la seconda parte dell’anno promette decisamente molto più. In amore se c’è qualcosa da dire meglio parlare entro le prime due settimane del mese.