Toro oroscopo Paolo Fox Gennaio 2019: l’amore si risveglia, sorprese in arrivo

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Grandi stelle per grandi risultati! Sii ambizioso, cerca di avere dei progetti pronti, perché questo è un cielo che accende la fantasia e che porta anche fortuna dopo un periodo un po’ pesante per i soldi. La buona notizia è che nel 2019 non ci sarà più Giove opposto. Torna un stato di buona attività! Anche l’amore si risveglia: per i più volenterosi arrivano nuovi incontri. E da fine mese ci saranno sorprese che si riveleranno pienamente nel mese di Febbraio. Se già hai una storia forte, bella, non tirarti indietro e rafforzala ancora di più. Ma ci sono occasioni anche per chi cerca nuove passioni.

Per l’amore Dicembre è stato un banco di prova per tutte le relazioni. Qualche coppia deve risolvere, o forse lo ha già fatto, problemi nati durante l’estate scorsa. E’ un oroscopo più valido per le avventure e gli incontri legati anche alla fine dell’anno. Il tuo fascino è molto più evidente del solito e avrai voglia di guardarti attorno … Sul lavoro è un periodo particolarmente piacevole, la fatica è tanta ma riuscirai a concludere tutto. Al di fuori di qualche momento d’agitazione e nervosismo, alla fine tutto va a buon fine. Attenzione solo alle questioni finanziarie, potresti spendere soldi prima ancora di averli intascati. E certamente questo non è un buon modo di amministrare le tu vicende.