Toro oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: c’è chi vorrebbe scappare lontano ma non può …

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Gli amori che sono nati di recente sono davvero affidabili? E’ questo quello che si chiederanno molti di voi in questo Dicembre. Ecco perché nelle relazioni ci sarà un pochino più di diffidenza. Chi ha creato, pur non volendo, delle indecisioni o qualche crepa nel rapporto attorno, attorno alla metà del mese dovrà capire che cosa sta accadendo al proprio cuore. Per il lavoro Saturno è sempre in ottimo aspetto ed invita ad una sorta di ristrutturazione generale della vita. Le opportunità non sono state molte per chi cerca qualcosa di nuovo, ma il prossimo anno si aprirà in maniera migliore. Piccole vittorie in vista.

In amore c’è qualcosa di nuovo anche per i cuori solitari che in questo periodo prediligono le relazioni part-time e forse non si vogliono impegnare. O magari non sono del tutto convinti che una storia sia quella giusta. Nelle coppie di lunga data si discute spesso per motivi legati alle finanze, al lavoro. Ad esempio, quelli che sono sposati da tempo, in questi giorni potrebbero vivere qualche dubbio in più. Al lavoro a valutare bene i soci! Devi lavorare solo con persone sicure e affidabili anche da un punto di vista finanziario. Prendi informazioni se non sei certo della solidità economica di una società che ti offre lavoro. Chi ha cambiato lavoro da poco, sente forte il peso della responsabilità. Sarà come ripartire da zero anche se tu hai molta esperienza. C’è chi vorrebbe scappare lontano ma non può …