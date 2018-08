Toro oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: in amore ti aspetti di più in cambio

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Fissa. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è lo smeraldo e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico del Toro rappresenta la testa e le corna delle stelle che costituiscono la costellazione del Toro. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Toro, dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Buona situazione astrologica che ti coinvolge ad Agosto. Non devi assolutamente perdere di vista la tua grande capacità di risolvere i problemi, anche se sei sempre piuttosto nervoso. Marte si trova in un aspetto complicato ma sarà finalmente possibile ricevere qualche buona notizia soprattutto sotto il profilo economico. Entro fine Novembre molti problemi saranno risolti, purtroppo c’è ancora tanto da recuperare in tema d’amore, soprattutto se qualcuno non riesce a darti le risposte che aspetti. In altre parole, ti sembra di avere dato molto e di avere avuto in cambio molto poco. Fortunati i viaggi e gli incontri, specie per chi è solo. Da qui a Novembre ci saranno grandi soluzioni e cambiamenti che possono riguardare la vita professionale.

In amore l’inquietudine aumenta se devi rapportarti ad una persona che continua a rimandare una scelta. Periodo comunque molto valido per le nuove conoscenze! Non ami ripescare nel passato ma stavolta potresti fare una concessione. In particolare i rapporti con Bilancia e Vergine sono in recupero mentre in quelli con Ariete e Leone possono esserci incomprensioni o questioni da sanare. Non resta che soddisfare questa voglia di cambiamenti, evitando però le tue proverbiali esplosioni improvvise di insofferenza che ti farebbero perdere anche i vantaggi che già hai! Al lavoro i rapporti con le persone autorevoli sono facilitati dalla tua chiarezza, dalla capacità di mettere in pratica quello che dici. Si apre una stagione di buon recupero, anche se il meglio partirà da Novembre.