Torino Tattoo Convention 2018, programma e date per la summer mania dei tatuaggi

Arriva l’estate e spuntano sulla pelle abbronzata disegni, simboli e scritte indelebili. Un tattoo show incredibile e intrigante che fa crescere la voglia di farsi un (nuovo) tatuaggio.

Accanto agli evergreen, giapponesi, tribali e polinesiani si affacciano le novità e i grandi ritorni: figurativo, destrutturato, Balckwork e, per i gossip addicted, le lentiggini tatuate alla Meghan Markle, ultima tattoo mania estiva. Per conoscere le ultime frontiere del settore, scegliere il tatuatore che vi trasformerà in “opera d’arte” e studiare il disegno perfetto… non si può perdere la TORINO TATTOO CONVENTION (14-16 Settembre – Torino). 340 tatuatori provenienti da tutto il mondo, 50 stand degli operatori e fornitori più importanti del settore, oltre 10.000 visitatori attesi… per una 3 giorni ad alto tasso di inchiostro che porta a Torino, per il nono anno consecutivo, tutto il gotha dei tatuaggi.

Non un evento fra i tanti ma una convention tra le più importanti in Europa – insieme a Milano, Londra, Parigi e Berlino – il cui numero degli artisti partecipanti è in continua crescita in ogni edizione. Dall’Italia, dall’Europa e da oltre oceano… Jack Abbott, Emilio Winter, Maya Sapiga, Matt Rule, Max Pniewsky, Slawek Salata, Black Circle, Davide Monz, Antonio Cocilovo, Tommaso Serpentini, UEO, Slawek Slav Salata, Andrea Tommasi, Dimitru Todirica sono solo alcuni dei grandissimi maestri dell’inchiostro attesi in convention. Un mondo anche al femminile: circa il 40% degli artisti sono donne. Maya Sapiga dalla Polonia, Kat Abdy da Londra (in Italia per la prima volta) e tra le italiane Lucille Ninivaggi, Michela Bottin e Thea Tattoo…

Come ogni anno non mancheranno i contest, premi divisi per categoria, per incoronare opere e artisti d’eccezione. Per i visitatori in arrivo da tutta Europa la TORINO TATTOO CONVENTION sarà l’occasione per vedere al lavoro i grandi maestri internazionali e per farsi realizzare un tatuaggio da professionisti altrimenti inavvicinabili… e non solo! Dietro al tattoo si nasconde un vero e proprio universo da scoprire fatto di artisti e disegni, ma anche di ink-celebrity, mode, tendenze…

Non più un evento di nicchia per pochi cultori del tatuaggio ma uno show a tutto tondo che incuriosisce un sempre maggior numero di famiglie con bambini, giovani e meno giovani! TORINO TATTOO CONVENTION vuol dire tatuaggi ma anche musica, dejset, cultura, arte, contest e performance… Un evento esuberante, colorato, originale, irriverente, divertente…