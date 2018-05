Torino Sotterranea 2018: tour nella città nascosta affascinante e sconosciuta

Torino Sotterranea : al via il suggestivo tour nella Torino nascosta. Se volete scoprire il capoluogo piemontese da una prospettiva diversa il tour Torino Sotterranea vi accompagnerà sotto la città in un viaggio a 15 metri di profondità alla scoperta di misteri, curiosità e luoghi segreti del capoluogo. Dal 1° giugno 2018 dalle ore 20:30 alle ore 23:30 sarà possibile inabissarsi nei meandri della città.

Una visita guidata che condurrà i partecipanti in luoghi misteriosi e ricchi di storie come le catacombe che si trovano sotto alcune antiche chiese della città, alcune gallerie del Settecento, cantine sotterranee, i caratteristici infernotti dei palazzi barocchi, le regie ghiacciaie di Porta Palazzo. Si tratta dell’area sotto piazza Emanuele Filiberto, un tempo denominata ‘contrada delle ghiacciaie’, dove si trovano i resti delle ghiacciaie pubbliche utilizzate in passato per la conservazione delle merci dagli ambulanti di Porta Palazzo. In origine i tre grandi ambienti, con accesso dai numeri civici 13 e 15 e rampe elicoidali che consentono di scendere al’interno. In passato sono state utilizzate nei periodi di guerra e carestia.

Il tour si svolge ogni venerdì e sabato sera a Torino ed è disponibile anche in lingua inglese (su richiesta e allo stesso prezzo), oppure in francese, giapponese, russo, spagnolo e tedesco (su richiesta e con aggiunta di un supplemento). Cliccando qui darà possibile prenotare il tour “Torino Sotterranea” del venerdì e qui il tour “Torino Sotterranea” del sabato. La durata è di tre ore e la tariffa è di 29,50 € a persona.